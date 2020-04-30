Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yeni düzenleme ile otobüs firmalarına taşıyacakları yolcuları başka firmalara aktarabilme imkanı sağladıklarını bildirerek, “Böylece vatandaşlarımızın otobüs dolsun diye terminallerde beklemek durumda kalmasının önüne geçeceğiz. Ayrıca taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik” dedi.
Otobüs terminallerine düzenleme geliyor
30.04.2020 - 10:09 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs tedbirleri sonrasında, otobüs terminallerinde merdiven altı firmaların fahiş fiyatlarla yolcu taşımasına ve vatandaşların otobüslerin dolmasını beklemesi nedeniyle günlerce terminallerde sabahlamalarına Bakanlık el koydu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu,
700572 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700572.aspx
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