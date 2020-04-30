Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “TR-RF mutabakatı çerçevesinde İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca söz konusu devriyeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
MSB: 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
30.04.2020 - 10:57 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin yapıldığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,
700587 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700587.aspx
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