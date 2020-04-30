Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan ve malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan açıklama
30.04.2020 - 11:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan ve malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin."
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,
700602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700602.aspx
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