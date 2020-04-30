Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan ve malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin."