Sağlık Bakanlığı:” Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. COVID-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması gerekmektedir.”
Sağlık Bakanlığı: Covid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur
30.04.2020 - 15:01 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı: ”Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. COVID-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması gerekmektedir.”
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı,
700644 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700644.aspx
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