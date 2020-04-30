İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars- Kağızman ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 2 adet tabanca ele geçirilmiştir."
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir
30.04.2020 - 16:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars- Kağızman ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 2 adet tabanca ele geçirilmiştir."
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
700658 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700658.aspx
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