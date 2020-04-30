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Akar, Malta Savunma Bakanı Camilleri ile telefonda görüştü
30.04.2020 - 17:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Savunma Bakanı Byron Camilleri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Etiketler : Akar,Malta Savunma Bakanı Camilleri,GÖRÜŞME,
700688 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700688.aspx
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