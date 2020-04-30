İçişleri Bakanlığı, Kars'ta 2 günde etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün, gri listede arananlar olduğunun belirlendiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı: Etkisiz hale getirilen 7 teröristin 4'ü gri listede
30.04.2020 - 19:13 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Kars'ta 2 günde etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün, gri listede arananlar olduğunun belirlendiğini bildirdi.
Etiketler : içişleri bakanlığı,kars,pkk,
700717 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700717.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER