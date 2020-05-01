Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
31 ilde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
01.05.2020 - 00:03 | Son Güncelleme: 01.05.2020 - 00:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Etiketler : koronavirüs,karantina,sokağa çıkma yasağı,
700759 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700759.aspx
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