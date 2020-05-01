Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuştuğu tüm vatandaşların ramazan-ı şerifini kutlayan Erdoğan, Vefa Sosyal Destek Grubunun kendilerine ulaşarak yardım edip etmediğini sordu. Erdoğan, Fatma Teyze’ye, “Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Rabbim inşallah şehidimizle sizleri cennetinde buluştursun. Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaçlarınızı gideriyor mu?” diye sordu. Fatma Teyze ve eşi kendilerine yardım geldiğini, ihtiyaçlarının giderildiğini belirtti. Erdoğan’ın gö-rüştüğü bir diğer aile olan Raziye Hanım ve eşi de, “Hızır gibi bize yetişiyor, ilaçlarımızı getiriyorlar. Maske, kolonya getiriyorlar. Maaşımızı getiriyorlar. Sen herkese yardım ettin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Vefa sürekli hızır gibi evimizde” dediler.

“İŞÇİLERİN YANINDAYIM”

Erdoğan, 1 Mayıs mesajında da, “Göreve geldiğimizden beri emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik. İşçilerin sorunlarının çözümü için samimiyetle çalıştık. İşçilerimizle kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz” dedi.