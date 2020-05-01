İddianamede Portakal'ın yaptığı paylaşımda 'devletin mudilerden para isteyeceği algısı oluşturuldu' denildi ve 'itibarın korunması' maddesinin ihlal edildiği ifade edildi. Söz konusu Twitter paylaşımına da erişim engeli getirilirken Portakal savunmasında "Paylaşımım tamamen ironi niteliğindedir" dedi.
Fatih Portakal'a üç yıla kadar hapis talebi
01.05.2020 - 05:18 | Son Güncelleme: 01.05.2020 - 05:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazeteci Fatih Portakal hakkında, Tekâlif-i Milliye ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle üç seneye kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.
Etiketler : fatih portakal,
700797 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700797.aspx
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