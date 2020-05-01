Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddianamede Portakal'ın yaptığı paylaşımda 'devletin mudilerden para isteyeceği algısı oluşturuldu' denildi ve 'itibarın korunması' maddesinin ihlal edildiği ifade edildi. Söz konusu Twitter paylaşımına da erişim engeli getirilirken Portakal savunmasında "Paylaşımım tamamen ironi niteliğindedir" dedi.