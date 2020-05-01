Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışma çerçevesinde Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin desteğiyle Irak'ta bulunan 300’ün üzerinde Türk vatandaşı, kara yoluyla Türkiye'ye gitti.

Bağdat'taki Türk şirketi çalışanı Nihat Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu salgından dolayı işlerinin yaklaşık 1 aydır durma noktasına geldiğini belirterek, Türkiye'ye dönüşlerinin sağlanmasında devlete ve Bağdat Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Irak'ın başkenti Bağdat ve çeşitli kentlerinde bulunan Türk vatandaşları daha önce de tahliye edilmişti.