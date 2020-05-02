Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı üç ayrı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 9 uyuşturucu hap, 1,47 gram esrar, hassas terazi ile 1,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.