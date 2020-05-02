Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve 17 ilçede denetimlerini sürdürdü. Yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 160 kişiye toplam 236 bin 144 lira cezai işlem uygulandı.
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 160 kişiye ceza
02.05.2020 - 01:19 | Son Güncelleme: 02.05.2020 - 01:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen 160 kişiye, toplam 236 bin 144 lira ceza verildi.
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