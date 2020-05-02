Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaköy’de 432 yıllık Kılıç Ali Paşa Medresesine farklı günlerde gece saatlerinde gelen bir şahıs, koronavirüs salgını sebebiyle iş yerlerinin kapalı olmasını fırsat bilerek kubbelerden yaklaşık 1,5 ton kurşun plaka çalmıştı. Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve ölümünün ardından 1588 yılında tamamlanan medresede tarihî değeri yüksek olan kurşun plakaları söken şahıs kayıplara karışmıştı. Vakfın müdürünün güvenlik kamera görüntülerini inceleyip şikâyetinin ardından inceleme başlatan polis, eşkâlinden yola çıkarak şüpheli Sinan Z’yi Galata Kulesi civarında kıskıvrak yakaladı. İfadesi alınan Sinan Z, çaldığı kurşun plakaları Tarlabaşı’nda bir hurdacıya 300 liraya sattığını itiraf etti. Hurdacı Ali A. da polise, plakaları pres yaptırarak sattığını söyledi. Bunun üzerine Ali A. da gözaltına alındı. Sinan Z’nin “hırsızlık”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “kasten yaralama” suçlarından emniyette çok sayıda kaydı çıktı. Karaköy Polis Merkezi Amirliğinde işlemleri tamamlanan Sinan Z, adliyeye sevk edildi.