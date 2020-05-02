Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teklife ilişkin açıklamalarda bulunan MHP’li Halil Öztürk, Türkiye’nin “sahte habere en çok maruz kalan ülkeler” kategorisinde yüzde 49 ile ilk sırada yer aldığını vurguladı. Öztürk, kullanıcıların sosyal medyaya T.C. kimlik numarası ile giriş yapmaları durumunda sahte hesap açılmasının önüne geçilmesini amaçladıklarını belirterek şunları kaydetti: Türkiye’den günlük erişimi 500 binden fazla olan yurt içi veya yurt dışı merkezli sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’de temsilcilik açma ve temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmekte, sunmuş oldukları hizmetten yararlanmak isteyenlerden T.C. kimlik numarası isteme zorunluluğu getirilerek Türkiye’de sahte hesap açılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Yaptırımlara uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına ağır idari para cezaları uygulanması da teklifimizde yer almaktadır.