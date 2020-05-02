Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye'den Somali'ye solunum cihazı desteği
02.05.2020 - 14:28 | Son Güncelleme: 02.05.2020 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye solunum cihazı gönderdiğini duyurdu.
Etiketler : cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,solunum cihazı,
701075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701075.aspx
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