Koronavirüs nedeniyle Suudi Arabistan’dan getirilen 170 Türk vatandaşı, Balıkesir Edremit ilçesinde bulunan Kocaseyit Havalimanındaki kontrollerinin ardından polis ve jandarma eşliğinde Balıkesir il merkezine getirildi. Türk vatandaşları dezenfekte edilen 7 otobüsle Balıkesir Üniversitesi’ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı.
Yurt girişinde bazı yolcuların otobüsün içinde Türk Bayrağı açtığı görüldü.