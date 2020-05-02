Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Türk Kızılay Kayseri Şubesi ekipleri, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların yemek ihtiyacını karşıladı.

Yaklaşık 120 gönüllü, sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirdikleri dağıtımları hem kendi hem de vatandaşların sağlıklarını korumak için yüksek hijyen önlemleriyle sürdürdü.

Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci, gönüllülerle beraber önemli bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Kocasinan ilçesindeki bazı mahallelerde günlük yemek dağıtımı yaptıklarını anlatan Şekerci, şunları kaydetti:

"Bu düzenli olarak ramazan ayı boyunca Kocasinan şubemizin koordinasyonunda devam edecek. Bugün Boztepe ve Sancaktepe'de 12 bin 500 yemek dağıtıyoruz. Bunun dışında geçen hafta 40 bin ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. İaşe paketlerimizin dağıtımı da devam ediyor. Kimseyi boş göndermemeye gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerden bağışçılarımızın ve milletimizin direnci ile hep beraber çıkacağız."