Bitlis'in Çeltikli kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada İvrindi ilçesi Okçular Mahallesi nüfusuna kayıtlı Bitlis Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu şehit oldu.