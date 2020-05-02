Bitlis'in Çeltikli kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada İvrindi ilçesi Okçular Mahallesi nüfusuna kayıtlı Bitlis Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu şehit oldu.
Balıkesir'e şehit ateşi düştü
02.05.2020 - 22:49 | Son Güncelleme: 02.05.2020 - 22:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada Balıkesirli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu şehit oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : balıkesir,şehit,ateş,
701172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701172.aspx
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