Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın dört bir yanına da yardımda bulunarak "veren el" konumuna geldik. 120 ülke Türkiye'den, özellikle koruyucu maske, tulum, gözlük, eldiven ve dezenfektan talep etti. İhtiyacımızı karşıladıktan sonra, 55 ülkeye bu ekipmanlar gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Somali'ye de aralarında yerli yoğun bakım solunum cihazının bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri ulaştırıldı. Somali, yerli yoğun bakım solunum cihazının gönderildiği ilk yabancı ülke oldu. Uçakta teşhis kiti, tulum ve maske gibi çok sayıda önleyici sağlık malzemesi de yer aldı. Cumhurbaşkanlığı forsu ile havalanan uçak "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" mesajıyla Somali'ye indi. Erdoğan, "Millî Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır" paylaşımında bulundu.

FARMAJO’YA MEKTUP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardımlarla birlikte Somali Cumhurbaşkanı Farmajo’ya bir mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda “Salgınla mücadelede gösterdiğiniz çabalarınızda muvaffakiyetler temenni ediyorum. Türkiye her konuda olduğu gibi bu hususta da Somali hükûmeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir. Bugün ülkenize gönderdiğimiz tıbbi yardım malzemesinin de sizlerin salgınla mücadelesine destek olacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu arada Türkiye, salgın süresince bugüne kadar 250 milyon maskeyi vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıttı. Yüksek koruma sağlayan N95 ve N99 maskelerinin ithal filtrelerini de İTÜ ve TÜBİTAK yerli olarak üretmeyi başardı. Seri üretimi için çalışmalar sürüyor.