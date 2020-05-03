Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine başkent Ankara’da bulunan Etimesgut Askerî Havaalanı’nda kalkan C-130 tipi nakliye uçağı ikinci yardım paketini ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Joint Base Andrews Askerî Havaalanı’na ulaştırdı. Türkiye’den gönderilen uçakta ABD’ye maske, koruyucu sağlık malzemesi, tulum ve dezenfektan olmak üzere önleyici sağlık malzemesi gönderilirken, yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Hazreti Mevlâna’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözlerine Türkçe ve İngilizce olarak yer verildi. İlk yardım uçağı ise 29 Nisan tarihinde gönderilmişti.