Yapılan açıklamada, “03 Mayıs 2020 Pazar günü İlkadım ilçe Müftülüğü’müze bağlı Büyük Camii’nde görevli müezzin kayyım tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunmuştur. Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup, halkımızdan özür dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Akşam ezanı 1 saat erken okunmuştu... Müftülükten açıklama geldi
03.05.2020 - 20:48 | Son Güncelleme: 03.05.2020 - 20:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun İl Müftülüğü tarafından akşam ezanının iftara 1 saat kala erken okunması hakkında idari inceleme başlatıldığı açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : akşam,ezan,müftülük,
701378 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701378.aspx
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