Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımızla Somali’ye ulaştırılacak” denildi.
Türkiye’den Somali’ye tıbbi yardım
03.05.2020 - 23:01 | Son Güncelleme: 03.05.2020 - 23:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, covid-19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinde Somali’ye ulaştırılacağını bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : türkiye,somali,yardım,
701397 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701397.aspx
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