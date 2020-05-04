Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıya, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, huzurevleri ve bakımevlerinde alınan önlemlere ilişkin sunum yaptı. DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Irshad Ali Shaikh ise alınan tedbirlerin ve izlenen politikanın çok etkileyici olduğunun altını çizdi. "Türkiye, huzurevleri ve bakım kuruluşlarında alınan önlemlerle dünyaya örnek oluyor" ifadelerini kullanan Shaikh, Türkiye tarafından kuruluşlarda alınan tedbirlerin bir yayın haline getirilerek DSÖ içinde yayımlanması kararı aldıklarını belirtti. Shaikh, konuyla ilgili, gelecek hafta Avrupa Delegasyonunun da katılımıyla bir toplantı daha gerçekleştirileceğini ifade ederek, alınan önlemler ve testlerin sık kullanımı ve yaygınlığı konusundaki duyarlılık sebebiyle Türk yetkililere teşekkür etti.

"MİNNETTARIZ"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD’ye gönderdiği tıbbi yardım için Türkiye’ye teşekkür etti. Pompeo “NATO müttefikimiz Türkiye’ye minnettarız. Türkiye’nin destekleri, dünyanın dört bir tarafında Covid-19 ile mücadelede iyi işler çıkaran Amerikan şirketlerine yardımcı oluyor. Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız” dedi. Bazı Temsilciler Meclisi vekilleri de Türkiye’nin desteklerini takdirle karşıladıklarını vurguladı. Güney Karolina Vekili Joe Wilson “NATO müttefikimiz Türkiye’nin cömertliğine minnettarım” dedi.