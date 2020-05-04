Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın şüpheli ölümüne ilişkin görülen davada mahkeme, sanık Özgür Tahran’ın tahliyesine karar verdi.
Ayşe Karaman davasında karar
04.05.2020 - 11:25 | Son Güncelleme: 04.05.2020 - 11:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın şüpheli ölümüne ilişkin görülen davada mahkeme, sanık Özgür Tahran’ın tahliyesine karar verdi.
Etiketler : Ayşe Karaman,tahliye,Özgür Tahran,Ayşe Karaman cinayeti,
701504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701504.aspx
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