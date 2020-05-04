Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, yurt dışı kargo uçuşlarında alınması gereken önlemleri Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını göz önünde bulundurarak güncelledi.

Önlemlere ilişkin Bakanlık açıklamasında, yurt dışına kargo taşımacılığı yapan hava yolu şirketleri ve uçuş mürettebatı için oluşturulan önlemlerin, şu anki veriler doğrultusunda hazırlandığı ve gelişmelere göre güncelleneceği vurgulandı.

Açıklamada, bugün için virüsün insandan insana damlacık yolu ile bulaştığı, temas yolu ile de bulaşma riski olduğu için önlemlerin bu çerçevede alınması gerektiğine işaret edildi.

Bakanlık, yurt dışı kargo taşımacılığı yapan havayolu şirketleri için alınacak önlemler kapsamında, süreçlerin tamamında mümkün olan en az sayıda insan ile karşılaşma ortamının sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

Halk Sağlığı internet sitesi takip edilecek

Önlemler kapsamında kargo uçuş operasyonları yapan hava yolu şirketleri ve mürettebat, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki güncel dokümanlar ve Covid-19 rehberi önerilerini takip edecek.

Uçakta mümkün olan en az sayıda personel bulunması sağlanacak. Yurt dışında iken kullanma ihtiyacına istinaden uçuş mürettebatının (uçuş ekibi, kabin ekibi, teknik personel gibi) en az iki katı kadar sayıda kişisel koruyucu ekipman bulundurulacak.

Kişisel koruyucu ekipman olarak, tıbbi maske, önlük (steril olmayan, tercihen sıvı geçirimsiz ve uzun kollu), yüz/göz koruyucu, alkol bazlı el antiseptiği, eldiven, koruyucu tulum ve sıvı sabun yer alacak.

Uçuş mürettebatına Covid-19 hakkında genel bilgilendirme yapılacak ve bilgilendirme yapıldığı beyan altına alınacak. Uçuş mürettebatının listesi İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilecek.

Önlemler, uçuşun konaklamalı ya da konaklamasız olmasına göre değişecek

Konaklamasız uçuşlarda apron süresi, uçuş ekibinin uçakta kalabileceği kadar kısa ise, mürettebattan mümkün olan en az sayıda kişi uçak dışına çıkacak.

Uçak dışına çıkan personel, koruyucu tulum, maske ve yüz/göz koruyucu kullanacak, dönüşte uçağa giriş öncesinde bir poşet içerisinde kullanılan kişisel koruyucu ekipmanları atılacak. Uygun el temizliği sağlanması için eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacak, eğer mümkün değilse eller alkol bazlı antiseptik ile ovalanacak.

Apron süresi uzun ise (uçuş personelinin uçak dışına çıkması gerektiğinde) personel, uçak dışarısında bulunduğu süre boyunca maske kullanacak. Her koşulda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek ve aradaki mesafe en az 1 metre olacak.

Lokal görevlilerle temas etmesi gereken personel, maske ile birlikte yüz/göz koruyucu kullanacak. Sık olarak el hijyeni sağlanacak ve uçağa biniş öncesinde, el hijyeni tekrar yapılacak. Uçağa dönüşte, uçağa giriş öncesinde personel, bir poşet içerisinde kullandığı kişisel koruyucu ekipmanları atacak. Uçağa biner binmez yine el hijyenine özen gösterilecek.

Bakanlığın konaklamalı uçuşlarda alınması gerektiğini belirttiği önlemler ise şöyle sıralandı:

Uçuş mürettebatının havalimanı ile otel arasındaki transferi, önceden standart yöntemler ile temizlenmiş (su ve deterjan) ve başka bir amaç için kullanılmayan özel bir transfer aracıyla sağlanacak, transfer sırasında toplu taşıma kullanılmayacak.

Mürettebat, havalimanına yakın, odaları standart yöntemler ile temizlenmiş bir otele yerleştirilecek. Otelde kalacağı süre boyunca personel için yeterli miktarda alkol bazlı el antiseptiği ve yeterli sayıda tıbbi maske sağlanacak.

Zorunlu olmadığı sürece otel odasından dışarı çıkmayacak uçuş mürettebatı, yerel ve çiğ gıdalar tüketmemesi konusunda bilgilendirilecek.

Herhangi bir sağlık sorunu oluşması durumunda personelin nasıl hareket edeceğine dair bir yönerge oluşturulacak ve yetkili iletişim kişisi belirlenecek.

Mürettebat, sağlık durumunu yakından takip edecek ve herhangi bir hastalık belirtisi gelişmesi durumunda, bilgilendireceği işvereninin uygulamaları doğrultusunda sağlık kurumuna başvuracak.

Yurda dönüşte uyulması gereken kurallar

Kargo uçuşlarında görev alan personelin yurda dönünce uyması gereken kurallar ise şu şekilde güncellendi:

Belirtilen önlemlere tam olarak uyduğunu beyan eden uçuş mürettebatı,

izolasyona alınmadan uçuş sonrasında evlerine gidebilecek.

Uçuş mürettebatı, hastalık belirti ve bulguları olmadığı sürece izolasyona alınmadan daha sonraki uçuşlara katılabilecek, bir sonraki uçuş için, uçuştan

önce iş yeri hekimi tarafından semptom açısından değerlendirilecek.

14 gün boyunca uçuş mürettebatı sağlık durumunu kendisi izleyecek, ateş ölçümü yapacak ve diğer belirtileri gözlemleyecek.

Personel, belirtilerden birinin gelişmesi durumunda derhal işverenine haber verecek. İşveren, sağlık otoritelerini personelinin durumundan haberdar edecek.