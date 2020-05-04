Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Varank, "Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreği ile 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali’ye de ‘nefes’ oldu. Bakanlık olarak milli teknoloji hamlesi hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edecek, ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız" dedi.
Bakan Varank: Yerli solunum cihazları Somali'ye nefes oldu
04.05.2020 - 13:13 | Son Güncelleme: 04.05.2020 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli yoğun bakım solunum cihazlarının Somali'ye gönderildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Varank,yerli solunum cihazları,Somali,
701535 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701535.aspx
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