Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede önemli bir merkez olması planlanan Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen hastanenin yapım çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdikten sonra inşaatına 9 Nisan'da başlanan ve 1008 yatak kapasiteli olacağı belirtilen Atatürk Havalimanı Hastanesi ile ilgili çalışmalar, 4 bin kişi tarafından 3 vardiya şeklinde yürütülüyor.

Yaklaşık bir aydır süren hummalı çalışmalarla hastanenin bazı blokların tamamlandığı görülürken, yapım çalışmasının 24 Mayıs'ta bitmesi bekleniyor.

Salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılacak

İnşaatına hızla devam edilen hastanenin salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedefleniyor.

184 bin metrekare alana kurulan hastane, 70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 1008 adet yatak kapasiteli olan merkezde istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

Bu sağlık merkezi tamamlandığında, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.