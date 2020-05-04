Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu öncülüğünde düzenlenen "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Salgın dillerimiz dinlerimiz farklı olsa da kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır. Bu anlayışla 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık."

Koronavirüsle mücadele atılan adımlara ilişkin Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları destekliyoruz. Kovid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalı. Üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması prensibi itinayla uygulanmalıdır."

Erdoğan, mesajında aşı geliştirme çabalarına maddi katkılara ilişkin, şunları söyledi:

"Değerlendirmeler akabinde tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğiz."