Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu öncülüğünde düzenlenen "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne video mesaj gönderdi.
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Salgın dillerimiz dinlerimiz farklı olsa da kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır. Bu anlayışla 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık."
Koronavirüsle mücadele atılan adımlara ilişkin Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları destekliyoruz. Kovid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalı. Üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması prensibi itinayla uygulanmalıdır."
Erdoğan, mesajında aşı geliştirme çabalarına maddi katkılara ilişkin, şunları söyledi:
"Değerlendirmeler akabinde tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğiz."