Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 11. gününe vasıl olduğumuz Ramazan-ı Şerifiminizi bir kez daha tebrik ediyorum.

Gelişmiş ülkelerin zorlandığı bir dönemde Türkiye hamdolsun devleti ve milletiyle örnek bir mücadele ortaya koymuştur.

"ONLAR SAYESİNDE VİCDANLARI KANATAN HİÇ BİR GÖRÜNTÜ YAŞANMADI"

Bu sayede hem ölüm oranımızı çok aşağıda tuttuk hem de hastalığın yayılma hızının önünü başarılı bir şekilde kestik. Yeni hasta vakalarımız artık 1000'li rakamlarla ifade edilir hale geldi. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor. Doktor, hemşire, teknisyeniyle tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarca gayretleri neticesinde hastanelerimizde vicdanları kanatan hiçbir görüntü yaşanmadı.

Tüm adımları bilinçli, kararlı ve zamanlı şekilde attık. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturduğumuz Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve değerlendirme ışığında her türlü tedbiri aldık.

Okullardaki eğitim öğretime vakitlice ara verdik. Tüm toplantı etkinlik ve benzeri programları erteledik. İnsanların birarada bulunduğu işletmelerin faaliyetlerini tamamen durdurduk veya sınırlandırdık. İbadetlerin evlerde ifasını temin ettik.

Tüm sektörlerde evden çalışma modeline gelişmesini sağladık. Ülke içindeki insan hareketliliğini ciddi oranda azalttık. Hizmete sunduğumuz finansman ve sosyal destek paketlerinin tutarı 200 milyar lirayı aştı. Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı olanlara ilave nakdi yardım yaptık. 4 milyon 400 bin vatandaşımıza 1000'er lira nakdi yardımda bulunduk.

'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASINDA 1 MİLYAR 910 MİLYON LİRA TOPLANTI

Üçüncü sosyal destek programı çalışmalarımız sürüyor. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına 1 milyar 910 milyon lirayı buldu. Kampanyamız devam etmektedir. Milletimiz örnek dayanışma sağladı. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı da ihmal etmedik. 65 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik. 16 Nisan'dan beri vatanlarına kavuşturduğumuz kişi sayısı 29 bini buldu.

İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımıza.

65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altında iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11.00 ile 15 arasında tahditli olarak dışarı çıkabilecek.

7 İLE SEYEHAT YASAĞI KALKTI

Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.

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