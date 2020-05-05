Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye için tarihî bir misyon üstlenen SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a, CHP'li isimler iftira atmaya devam ediyor. Kamuoyunda, TBMM'de tanıttığı teröristlerle bilinen CHP'li Ağbaba günlerdir T3 Vakfının İBB'den bağış ve tahsis aldığı yönünde iddialar ortaya atıyor. Bu çirkin iftiralara sert bir şekilde cevap veren Selçuk Bayraktar, Millî Teknoloji Hamlesi yolundan dönmeyeceklerini ifade etti. Bayraktar şunları söyledi: Asla öğrencilerimizi, gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. Ve asla ahlaksız iftiralara göz yummayacağız. Sayın Ekrem İmamoğlu, bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap’lara ilişkin protokolü T3 Vakfı olarak biz feshedeceğiz. Kimseden bir kuruş bağış, 1 metrekare yer devir veya tahsis almadık. Bilakis ortak hizmetlere emek ve maddi destek verdik. İBB'de 11 aydır partinizin belediye başkanı var. Deneyap'lar hâlen İBB'nin 11 kültür merkezinde açık. Bize aktarılan tek kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor? Ücretsiz mekân sağlamaya hazır binlerce gönüllümüz var.

"ÇARPITMAKTAN VAZGEÇMİYORLAR"

Bu iddiası asılsız çıkınca Ağbaba, bu defa farklı noktaların teftiş raporu üzerinden iftiralarını sürdürdü. Bayraktar'dan cevap gecikmedi: Resimlerini attığın yerler T3 Vakfı'na ait değil, İBB’ye ait yerler. O rakamlar da yalan, T3 Vakfı’na destek verildiği de yalan. Ortak yapılan hizmetlerin üstüne biz hem emek hem de maddi destek verdik, vermeye de devam ediyoruz.

Söz konusu görsellerin Ağbaba tarafından çarpıtıldığını kaydeden Bayraktar "Ama yetmiyor, çarpıtmaktan vazgeçemiyorsun. İlk de değil. Önce nakit diye başladın, sonra lafı desteğe çevirdin. Seçim döneminde kirli siyasetine malzeme yapmak için benzer iftirayı yayan seni ve diğerlerini mahkemeye verdik. Bunu da ilave delil yaparız" ifadelerini kullandı.