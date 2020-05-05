Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Korona sebebiyle bir süredir kontrollü yapılan FETÖ operasyonlarına bayramdan sonra tam gaz devam edilecek. Ankara'da son 1 buçuk aydır adliyelerde nöbetleşe sistemle çalışan terör savcıları, soruşturmalarını evden yürütüyor. Savcılar, özellikle tutuklu bulunan şüphelilerin soruşturma aşamasında mağdur olmaması için dosyasını tamamlayarak dava açıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bu dönemde toplu operasyonlar yapılmazken, sadece firar etme ihtimali yüksek olan şüphelilere yönelik gözaltı kararı veriliyor. Bayramdan sonra normal çalışma sistemine geçecek olan savcılar, FETÖ soruşturmalarıyla ilgili yoğun bir çalışma temposuna girecek. Ancak virüs tedbirlerini elden bırakmamak için bir süre toplu operasyonlar yapılamayacak. Savcıların, en fazla 10 şüphelinin gözaltına alınması için talimat vereceği ifade ediliyor. Yine, terör savcıları yürütülen soruşturmalarla ilgili açığı kapatmak için bu yıl adli tatile girmeyecek. Yargı kaynakları "Korona virüs nedeniyle yürütülen soruşturmalar aksamadı. Ancak bu süreçte, bazı operasyonlar askıya alındı. Bayramdan sonra, FETÖ'ye yönelik operasyon düğmesine basacağız. FETÖ ile mücadelede hiçbir şekilde taviz verilmeyecek" dedi. TSK'daki ankesör soruşturmaları bu yıl içerisinde tamamlanacak ve daha sonra Emniyet ve yargıdaki şüphelilere yönelik operasyonlara başlanacak. Bugüne kadar üç farklı komutanlıkta binden fazla operasyon yapıldı. 15 binden fazla şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 800 şüpheli kaldığı ifade ediliyor. Ayrıca, yarım kalan FETÖ'nün GATA ile adalet teşkilatı mahrem yapılanması soruşturması ve sınav sorularının çalınması gibi soruşturmaların operasyonları da tamamlanacak. Adalet teşkilatı mahrem yapılanması soruşturmasının çatı iddianamesi de bitirilecek.