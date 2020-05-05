Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özdil'in villasının birçok bölümünde imara aykırı eklentiler yapıldığı, 142,5 metrekare olan yapının, kaçak eklentilerle 310 metrekareye çıkarıldığı tespit edildi. Villanın bulunduğu bölgenin uydu fotoğraflarından, Özdil'in villasına yapılan teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında kaçak olarak yapıldığını belirleyen ekipler ardından da dün villaya giderek inceleme yaptı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkımı için yazılan talimatın, Bodrum Belediyesine tebliğ edilmesi bekleniyor. Müdürlük ayrıca, İmar Barışı'ndan sonra bile kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Özdil'in eşi hakkında 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak.