MSB:"TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."
8’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
05.05.2020 - 12:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."
Kaynak: İHA
Etiketler : Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi,
701755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701755.aspx
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