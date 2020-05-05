Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı tespit ederek imha etti." bilgisi paylaşıldı.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcı imha edildi
05.05.2020 - 17:36 | Son Güncelleme: 05.05.2020 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı bölgesi,el yapımı patlayıcı,
701808 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701808.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER