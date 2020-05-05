Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı tespit ederek imha etti." bilgisi paylaşıldı.