İletişim Başkanı Altun, darbe ve idam tehdidi içerdiği gerekçesiyle "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı köşe yazısına ilişkin suç duyurusunda bulundu.
İletişim Başkanı Altun'dan son dakika açıklaması
05.05.2020 - 17:53 | Son Güncelleme: 05.05.2020 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanı Altun, darbe ve idam tehdidi içerdiği gerekçesiyle "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı köşe yazısına ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Etiketler : İletişim Başkanı Altun,
701812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701812.aspx
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