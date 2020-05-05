Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Arti Media şirketine ait bir internet haber sitesinde Ragıp Zarakolu imzasıyla yayınlanan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik idam tehdidinde bulunulduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Altun'un avukatı Sezgin Tunç tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Fahrettin Altun'un Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olduğu, suç duyurusunun vatandaş olarak ülkesine, milletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sorumluluğu dolayısıyla yapıldığı kaydedildi. Dilekçede, yayıncı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının karşısında darbeciler tarafından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in fotoğrafının yerleştirildiği vurgulandı.

"Halkoyuyla seçilen Cumhurbaşkanına darbe ve idam tehdidi yapılmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkça darbe ve idamla tehdit edildiğinin ifade edildiği suç duyurusu dilekçesinde, "Şüpheliler tarafından Adnan Menderes'in 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrasında darbeciler tarafından 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilmesi olayı üzerinden halkoyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı açıkça darbe ve idam tehdidi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"Milletimizin moral ve motivasyonunun düşürülmesi amaçlanmaktadır"

Suç duyurusu dilekçesinde, "Bu yayın ve tehditler aynı zamanda içinden geçmekte olduğumuz küresel salgın sürecinde ülkemizin devleti ve milletiyle birlikte yürüttüğü mücadeleyi de hedef alarak başta yürütülen bu başarılı mücadeleye önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm milletimizin moral ve motivasyonunu düşürmeyi, halk arasında korku ve tartışma yaratarak kamu barışını bozmayı amaçlamaktadır. Bu çabalarında başarılı olamayacak olsalar da sistematik bir şekilde yürütüldüğü anlaşılan bu tehdit ve korkutma içeren yayınları yapan kişi ve yayın kuruluşları hakkında soruşturma yürütülmesi, haklarında kamu davası açılması ve bu suçlardan zarar gören kamu adına ceza verilmesi gerekmektedir" diye belirtildi.

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Ragıp Zarakolu, internet sitesi sahibi Arti Media GmbH ile şüpheli vasfına uyabilecek tüm kişi ve kuruluşların, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı alenen işlemiş oldukları fiiller nedeniyle ve resen tespit edilecek suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.