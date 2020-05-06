Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Mayıs tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.



TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mayıs, “2” olanlar 7 Mayıs, “4” olanlar 8 Mayıs, “6” olanlar 9 Mayıs, “8” olanlar 10 Mayıs’ta ödemelerini alabilecek.