Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Mayıs tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mayıs, “2” olanlar 7 Mayıs, “4” olanlar 8 Mayıs, “6” olanlar 9 Mayıs, “8” olanlar 10 Mayıs’ta ödemelerini alabilecek.
Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve kredi ödemesi açıklaması
06.05.2020 - 00:02 | Son Güncelleme: 06.05.2020 - 00:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Mayıs tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
Etiketler : Bakan Kasapoğlu,
701872 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701872.aspx
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