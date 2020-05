Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında konuştu. Salgın tedbirleri kapsamında yeni dönemde fiziki mesafe, maske kullanımı, temizlik başta olmak üzere kurallara riayeti en üst düzeyde tutacaklarını ifade eden Erdoğan, normalleşme adımlarını asla aceleye getirmeden tüm ihtimalleri enine boyuna değerlendirerek atmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazanımları riske atacak, salgını yeniden azdıracak risklere girmeyeceklerini dile getirerek "Gerektiğinde normalleşme takviminde bazı konuları öne alma, ileriye öteleme veya ilave tedbirler hakkımız mahfuzdur. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda hazırladığımız planları sürekli güncelleyeceğiz" dedi.

Mayıs ayı içinde faaliyetlerine yeniden başlamalarına izin verecekleri işletmelerle buralardan faydalanacak insanlara kurallara riayet noktasında güvendiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz” diye konuştu.

Önümüzdeki haftalarda gelişmelere göre normalleşme planının diğer unsurlarını da açıklayacaklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



SARSINTILI DÖNEM GERİDE KALIYOR

Hep söylediğim gibi bu salgının üstesinden gelmek 83 milyon olarak bizim elimizdedir. Salgını ne kadar çabuk yenersek, normal hayatımıza o derece hızlı döneriz. Kurallara uymaz ve süreci uzatırsak bunun bedelini de hep birlikte öderiz. Türkiye’nin fazladan bir gün dahi kaybetmeye tahammülü yoktur. Bir an önce 2023 hedeflerimize doğru eskisinden çok daha kararlı ve süratli bir şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz. Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillendiği bir döneme giriyoruz. Bu kritik dönüm noktasında karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmek için öncelikle önümüzdeki salgın engelini aşmalıyız.

Erdoğan, salgın döneminin ekonomi üzerinde yol açtığı tahribatları hızla onarmak ve çok daha büyük atılımlara yönelmek mecburiyetinde olunduğunu belirterek “Türkiye her bakımdan gelişmiş ülkelerden çok daha sağlam bir duruş sergileyerek bu sarsıntılı dönemi geride bırakma safhasına gelmiştir. Karşımızdaki tablo ülke ve millet olarak kendimize daha fazla güven duymamızı sağlıyor. Dışarıdaki düşmanlara ve içerideki gafillere rağmen her alanda yürüttüğümüz istiklal ve istikbal mücadelemizi zafere ulaştıracağız” dedi.



Zorunlu üyelik onlara güç veriyor

AK Parti’nin MYK toplantısında meslek kuruluşlarının seçim usullerinde yapılacak düzenlemeler de ele alındı. Buna göre değişim ilk olarak baro ile tabip odalarından başlayacak. Ardından mühendisler ve mimarlar odaları ile ilgili düzenlemeler yapılacak. Toplantıda, baro ve tabip odaları ile ilgili düzenlemenin bayram sonrası Meclis’e gelmesi ve Türkiye Barolar Birliği’nin kasım ayında yapılması planlanan seçimlerine kadar yasalaşması gerektiği değerlendirildi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Herkesin bu odalara üye olma zorunluluğu onları güçlendiriyor. Bu işi biran önce bitirin” talimatını verdiği kaydedildi. Damla Peker ANKARA