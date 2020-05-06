Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgına karşı alınan tedbirlere uymayanlara uygulanan cezalardan da bahseden Çataklı, şunları kaydetti:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 272 bin 524 kişiye adli ve idari işlem yapılmıştır. Salgın ile beraber ortaya çıkan fırsatçılara yönelik kolluk kuvvetlerimiz tarafından 80 ilde, 434 operasyon yapıldı ve 584 kişiye işlem uygulandı. 7 kişi de mahkemelerce tutuklandı. Koronavirüse ilişkin provokatif paylaşım yapan 7 bin 127 hesap hakkında çalışma yapıldı. Özellikle FETÖ iltisaklı kullanıcılar tarafından dezenformasyon ve algı amaçlı olarak genel kullanıcıların ilgi ve hassasiyetlerinin istismar edildiği görülmüş, tespit edilen 1.058 kullanıcıdan 496’sı yakalanmış, bunlardan 10’u tutuklanmıştır.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, nisan ayında düzenlenen terör operasyonları sonrası yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500’ün altında düşürüldüğünü belirterek “Böylece yurt içindeki terörist sayısı 492’ye indi. Yılbaşından bu yana terör örgütü PKK’ya yeni katılım, tarihin en düşük seviyesine inerek 13 oldu” dedi.

Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 402 bin 11, ülkemizde kayıtlı Suriyeli sayısın ise 3 milyon 580 bin 263 olduğunu söyledi.