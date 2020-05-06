Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede aldığı tedbirler ve yürüttüğü başarılı çalışmaların tüm dünyaya model olduğunu söyledi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının getirilmesi anlamında yürüttükleri çalışmalara değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: Salgın yaygınlaştıkça Türkiye’ye tahliye talepleri oldu. Şimdiye kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye’ye döndürdük. 16 Nisan’da Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla ikinci tahliyeyi başlattığımızı duyurmuştuk. O günden bu yana da 83 ülkeden 157 seferle 30 bine yakın vatandaşımızı ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Bakan Çavuşoğlu “Maalesef bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını kaybetti” ifadesini kullanarak bu vatandaşlardan 350’den fazlasının cenazesini Türkiye’ye getirdiklerini belirtti.