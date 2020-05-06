Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum Belediyesinin yapıya ilk olarak ofis ve işyeri ruhsatı verdiği, daha sonra Özdil ailesinin yapıya kaçak bölümler ilave ederek ruhsatın yaklaşık iki katı kadar inşaat alanı elde ettikleri öğrenildi. Özdil’in, villasındaki kaçak bölümler için ise 2018’de imar affına başvurduğu ve başvurunun eşi Hülya Özdil tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkımı için yazılan talimat, Bodrum Belediyesine tebliğ edildi. Müdürlük ayrıca İmar Barışı’ndan sonra bile kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Özdil’in eşi hakkında ‘yalan beyanda bulunduğu’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.



Özdil, 28 Eylül 2019’da “Pay hattı” başlıklı köşe yazısında “Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye’de. Pay hattı sorunudur, pay hattı!” yazısını kaleme almıştı. Yazdığı yazıyla çelişen Özdil, imar affına başvurarak evinin yapı ruhsat ve eklerine aykırılıktan dolayı başvurarak yapı kayıt belgesi aldı.

120 metrekarelik evi 310 metrekareye çıkaran Özdil’in evinin kaçak olan jeneratör dairesi, müştemilat, bodrum kat ve pergole yerine yaptırdığı çelik iskeletlerin yıkılacağı öğrenildi.