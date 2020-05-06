Altun, gazetede yayımlanan mektupta "Başyazınızda bir başarı hikâyesi olarak övgüler düzülen Almanya'da bir milyon kişide 83 kişi ölürken bu sayının yaklaşık 40 seviyesinde olduğu Türkiye'den bahsedilmemesi dikkat çekicidir" dedi. Altun, sağlığa yapılan yatırımlar sayesinde yeni vakaların önlendiğini, 60 bini aşkın vatandaşın da başarıyla tedavi edildiğini vurguladı.
Altun, New York Times’a hatasını düzelttirdi
06.05.2020 - 05:09 | Son Güncelleme: 06.05.2020 - 05:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'yi her fırsatta karalayan ve son olarak koronavirüs salgınıyla mücadelede başarılı ülkelere ilişkin başyazısında Türkiye'ye yer vermeyen Amerikan The New York Times'a bir mektup yazarak gazeteyi hatasını düzeltmek zorunda bıraktı.
Etiketler : Fahrettin Altun,
701912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701912.aspx
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