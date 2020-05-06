Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altun, gazetede yayımlanan mektupta "Başyazınızda bir başarı hikâyesi olarak övgüler düzülen Almanya'da bir milyon kişide 83 kişi ölürken bu sayının yaklaşık 40 seviyesinde olduğu Türkiye'den bahsedilmemesi dikkat çekicidir" dedi. Altun, sağlığa yapılan yatırımlar sayesinde yeni vakaların önlendiğini, 60 bini aşkın vatandaşın da başarıyla tedavi edildiğini vurguladı.