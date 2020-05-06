İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir.Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
İçişleri Bakanlığı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi
06.05.2020 - 08:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 - 09:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir.Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Kaynak: İHA
Etiketler : terörist,
701926 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701926.aspx
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