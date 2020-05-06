İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında  İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda;  etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir.Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."