Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00’te toplanacak
06.05.2020 - 08:53 | Son Güncelleme: 06.05.2020 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
701931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701931.aspx
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