İçişleri Bakanlığı, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar sürerken, helikopterlerle takviye birlikler de sevk edildi.
Bölgede devam eden hava hareketliliği görüntülere de yansıdı.
İçişleri Bakanlığı: Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi
06.05.2020 - 12:10 | Son Güncelleme: 06.05.2020 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar sürerken, helikopterlerle takviye birlikler de sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,operasyon,terörist,
701979 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/701979.aspx
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