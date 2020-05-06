Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Ankara'da meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğunun geçen haftalara oranla fazla olduğu görüldü. Dışarı çıkan vatandaşların ise maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına genelde riayet ettiği gözlendi.

Şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye ve Anadolu meydanları ile parklarda vatandaşların olduğu görüldü. Polis bu noktalarda vatandaşlara sık sık "Evde kal" çağrısı yaptı.

Gıda, giyim, inşaat malzemesi dükkanlarının bulunduğu bölgelerin ise diğer yerlere oranla kısmen daha kalabalık olduğu gözlendi. Alışveriş yapmak için semt pazarlarına ve marketlere gidenler, sırayla pazara ve marketlere alındı.

Şehrin belirli noktalarında maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokak ve caddelerdeki vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için ikaz ediyor, araç içindekilerin ateşini ölçüyor. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetimler de sürüyor.

İstanbul

İstanbul'da bazı ilçeler güne sakin başlarken bazı ilçelerde yoğunluk görüldü. Tarihi Yarımada'da "Evde kal" çağrılarına uyanlar sayesinde tarihi meydanlar boş kaldı. Taksim Meydanı'nda da sessizlik hakim oldu.

Eyüpsultan, Eminönü ve Beyazıt meydanları ile Eminönü ve Sarayburnu sahilleri, Topkapı Sarayı girişi önü, Kapalıçarşı çevresi, Saraçhane Parkı sakinliğini korurken, Yeni Cami civarı, Ayasofya önü, Sultanahmet Meydanı'nda da yoğunluk yaşanmadı.

İstanbul Avrupa yakasında ise önceki günlere göre yoğunluk görüldü. Trafiğe çıkan araç sayısında ve sahilde yürüyüş yapan, dışarı çıkan kişilerin sayısında artış olduğu gözlemlendi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Sakarya'da banka işlemleri ve ramazan alışverişi yapmak için sokağa çıkanlar, şehrin en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında kısmen de olsa yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların "Evde kal" çağrılarına riayet ettiği Kocaeli'de, kentin sembol park ve meydanlarında sessizlik hakim oldu.

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Düzce, Bartın ve Bolu'da vatandaşların büyük bir kısmının "Evde kal Türkiye" çağrısına uyduğu görüldü.

Zonguldak'ta şehrin işlek mekanlarından Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile Madenci Anıtı önü boş kalırken insanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı.

İç Anadolu'da sessizlik hakim

Konya'da Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı ve Kültür Park, salgın nedeniyle ciddi oranda boş kaldı. Kentin çeşitli noktalarındaki banka şubelerinde ve market önlerinde yer yer yoğunluk oluştu. Polis ekiplerinin denetimleri sürerken bazı camilerden "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" uyarıları yapılıyor.

Afyonkarahisar'da "Evde kal" çağrılarına uyulduğu ve kent genelinin normal zamana oranla sakin olduğu gözlenirken, Karaman kent merkezindeki önemli cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Aksaray'daki işlek caddelerde ise vatandaşlar sokağa çıkmayarak "Evde kal" çağrısına uymaya devam ediyor.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde kısmen de olsa hareketlilik gözlendi.

Sivas'ta vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ediyor. Maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte polis ekipleri maske kontrolü yapıyor.

Nevşehir'de vatandaşlar genelde "Evde Kal" çağrısına uyarken, kentin bazı işlek cadde ve sokaklarında kısmi yoğunluk görüldü.

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi başta olmak üzere park ve bahçeler en sakin günlerini yaşıyor.

Niğde'de Ömer Halisdemir Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Dr. Sami Yağız Caddesi'nde nispeten yoğunluk gözlendi.

Kırıkkale'de Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde kısmi yoğunluk görüldü.

Kırşehir'de Cacabey ve Ahi Evran meydanlarıyla bağlı işlek caddelerde fazla yoğunluk gözlenmedi.

Güneydoğu'da kısmi yoğunluk yaşanıyor

Gaziantep'te, bazı noktalarda hareketlilik gözlenirken genel olarak evde kalmaya devam edildi. Kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddelerle bazı pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor.

Şanlıurfa ve Malatya'da şehrin bazı noktalarında kısmen yoğunluk oldu.

Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te ise kent merkezlerindeki yoğunluk ciddi oranda azaldı.

Antalya ve Muğla'da sahil ve meydanlar sakin

Antalya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğundan sahiller ve meydanlarda sessizlik hakim. Daha önce bahar aylarında her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile plajlar da boş kaldı.

Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Güllük, 100. Yıl, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde az sayıda kişinin bulunduğu görüldü.

Muğla kent merkeziyle turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de "Evde kal" uyarısına büyük oranda uyuldu. Genelde kalabalık olan meydanlar, caddeler, sahil ve yürüyüş yolları tenha kaldı.

Isparta ve Burdur'da ise vatandaşlar evde kalmayı tercih ettiğinden cadde ve sokaklarda az sayıda kişinin bulunduğu gözlendi.

Trakya "Evde kal" çağrısına uyuyor

Edirne'de cadde ve sokaklar boş bir görüntü oluşturdu. Selimiye Meydanı ve girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde az da olsa hareketlilik gözlendi.

Kırklareli genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulurken Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında insan hareketliliğindeki artış ise dikkati çekiyor.

Tekirdağ'da kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor. Kent merkezindeki PTT şubesinin ve bazı bankaların önünde kuyruk oluştu.

Bursa ve çevresinde tedbirlere uyuluyor

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Caddesi gibi kentin daha önce işlek olan bölgeleri, vatandaşların evde kalması nedeniyle sakin günler geçiriyor.

Eskişehir'de İsmet İnönü, İki Eylül ve Hamamyolu caddeleri, Vilayet Meydanı ve Fabrikalar Sokak ile Porsuk Çayı çevresinde yoğunluk gözlenmedi.

Balıkesir'de salgın öncesinde kalabalık olan Ali Hikmetpaşa ve 15 Temmuz Milli İrade meydanları ile Milli Kuvvetler Caddesi ve Çankaya Sokağı gibi noktalarda yoğun bir hareketlilik bulunmuyor.

Yalova'da tedbirler kapsamında yasaklanan sahil şeritleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanları ile Gazipaşa Caddesi gibi yerler tenha kaldı.

Bilecik'te Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda araç ve insan yoğunluğu gözlenmedi.

Ege Bölgesi'nde "Evde kal" çağrılarına uyuluyor

İzmir'in önemli meydan ve caddelerinde, geçen haftaya kıyasla hareketlilik gözleniyor. Konak, Alsancak, Kordon, Üçyol, Üçkuyular, Buca gibi merkezlerdeki yollarda sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kentin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, sosyal mesafeye dikkati çeken anonslar yapıyor.

Aydın'da İstasyon Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ile Sevgi Yolu'nun önceki günlere göre daha yoğun olduğu gözleniyor. Önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde ise "Evde kal" çağrılarına uyuluyor.

Denizlililer, çoğunlukla "Evde kal" çağrılarına riayet ediyor. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı çevresindeki bankaların ve PTT şubesinin önünde oluşan yoğunluk dikkati çekerken vatandaşların sosyal mesafeye özen gösterdikleri gözleniyor.

"Evde Kal" çağrılarına uyulan Uşak'ın işlek yerlerinden İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddelerinin önceki günlere nazaran daha hareketli olduğu görülüyor.

Manisa'daki cadde ve sokaklarda da kısmen trafik gözlendi.

Doğu Akdeniz'de "Evde Kal" çağrısına uyuluyor

Adana'da Atatürk ve Fuzuli caddeleri, Ziyapaşa ve Mithat Özsan bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı'nda sakinlik hakim oldu, Atatürk ve Merkez parkları ise boş kaldı.

Mersin'de sahil şeridindeki oyun grupları ile yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı. Kent merkezindeki Cumhuriyet ve 3 Ocak Atatürk meydanlarının da sakin olduğu göze çarptı.

Hatay'ın da en işlek alanlarından Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Parkı'nın sakinliği dikkatleri çekti.

Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları boş kaldı.

Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, büyük oranda sokağa çıkmıyor

Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ve Atapark ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarından Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi'nde sakinlik hakim. Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise kısmen hareketlilik gözleniyor. Zaman zaman yağmurun etkili olduğu kentte, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki araç trafiğinin de sakin olduğu gözlemlendi.

Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanlarında sakin bir gün daha yaşanıyor. Kentin en işlek caddelerinden Süleyman Felek Caddesi'nde ise yağışa rağmen kısmen insan hareketliliğinin olduğu gözlendi.

Giresun, Rize ve Artvin'de, soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle vatandaşlar büyük oranda evlerinde kaldı.

Gümüşhane ve Bayburt'ta bazı cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken iş ve alışveriş odaklı yerlerde zaman zaman insan ve araç yoğunluğu gözlendi.

Samsun'da normal günlerde yoğun olan Adnan Menderes Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi'nde yaya yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor.

Sinop'ta zaman zaman kentin işlek caddeleri ve meydanlarda yaya ve araç trafiği yoğunluğu oluşuyor.

Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşarken Nasrullah Meydanı'nda kısmen yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Amasya, Tokat ve Çorum'da da meydan ve sokaklarda az sayıda kişi bulunuyor.

Doğu Anadolu "Evde Kal" çağrısına uyuyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'ın en işlek cadde ve meydanları polis ekiplerinin kontrolünde en sakin günlerini yaşıyor.

Polislerin sosyal mesafenin korunmasına yönelik anons yaptığı kentlerde, sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun maske taktığı gözlendi.

Ağrı'da Yeni Van, Kağızman ve Erzurum caddelerinde sessizlik hakim oldu. Dışarı çıkan vatandaşlar da polisler tarafından ateşi ölçüldükten sonra Cumhuriyet Caddesi'ne alınıyor.

Erzincan'da da alınan tedbirler kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'na araç girişleri 12.00-16.00 saatleri arasında polis gözetiminde yapılıyor. Yaya geçişine ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapılmadan izin verilmiyor.

Van'da kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı, vatandaşların duyarlı davranmaları sonucu rağbet görmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bandı ve göl kıyılarında anons yaparak vatandaşların evlerinde kalması için uyarı yaptı.