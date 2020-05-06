Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğünün Dikmen'deki binasında, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Aktaş'a Genel Müdür Yardımcıları eşlik ederken, Daire Başkanları, İl Emniyet Müdürleri ve Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürleri ise toplantıya video konferans yöntemiyle dahil oldu.

Toplantının açılışında terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktaş, "Yaklaşık 40 yıldır devam eden PKK terör örgütü ile mücadelede en iyi noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Rakamlar da bunu gösteriyor. Yurt içinde terörün varlığı oldukça azaldı. Terörü en aza indirmek temel prensibimiz. Sürekli sahada olacağız, temkinli ve azimli olacağız. Kırsalda olduğumuz gibi şehirde de aynı kararlılıkla aralıksız devam edeceğiz. Alınması gereken tedbirlerle mücadelemizi azim ve kararlılıkla aynen devam ettireceğiz.” dedi.

İkna faaliyetlerinin örgütleri olumsuz kendi mücadelelerini ise olumlu yönde etkilediğini kaydeden Aktaş, "Çalışmalarımız devam edecek. Sosyal medya üzerinden olası propagandalara karşı tedbirlerimizi sürdüreceğiz. Terör örgütleri içerisinde ölüm oruçları ve açlık grevi konularının takibini yapacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz. FETÖ'nün sosyal medya ve diğer mecralardan olası provokatif eylemlerine karşı aralıksız ve sürekli olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Aynı şekilde DEAŞ konusunda da mücadelemiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Cezaevindeki tahliyelerin sorunsuz şekilde tamamlandığını ifade eden Aktaş, cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutukluların olası provokatif eylemlerine karşı da tedbirli olunması talimatını verdi.

Aktaş, "Koronavirüs salgınında arkadaşlarımız tabiri caizse destan yazdı. Koruyucu malzemelerin kullanımı konusunda özen gösterilmeye devam edilsin. Kaçak üretim ve fahiş fiyat konusundaki çalışmalarımız sürüyor. Kaçak göçmenlerin karantinaya alınmaları için geri gönderme merkezlerine nakledilmeleri çalışmaları devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Aktaş ayrıca, salgın nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşların internet üzerinden yaptıkları alışverişlerde yaşanabilecek dolandırıcılık suçlarına karşı önlemlerin artırılması yönünde talimat verdi.

Genel Müdür Aktaş, şunları kaydetti:

"2-8 Mayıs Trafik Haftası kapsamında pandemi de dikkate alınarak etkinlikler yapıldı. Trafik bizim için en önemli konulardan biri. Pandemi azaldıkça trafik yoğunluğu artacaktır. Tedbirlerimizi artırmaya devam edelim. Koronavirüsle mücadele konusunda hem Vefa Sosyal Destek Grupları hem diğer alanlarda çalışan arkadaşlarla yürüttüğümüz çalışmalarda şehir giriş çıkışlarında gerek ateş ölçümü gerekse diğer kontrollerde büyük başarı elde ettik. Bu konuda arkadaşlara fedakar ve kararlı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum."