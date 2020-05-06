Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede son durum ile normalleşme sürecinde atılacak adımlar görüşüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"MÜCADELENİN İLK DÖNEMİNİ TAMAMLADIK"

Türkiyemiz Koronavirüsle mücadelenin ilk dönemini tamamlamıştır.

Dünyada salgının hızı kesilmiş değil. Türkiye'de ise vaka 4 haftada zirveye ulaştı ve düşüşe geçti.

Altını çizerek ilave etmek istiyorum. Şuanda Corona Virüsle mücadelenin 2. döneminin ilk günlerindeyiz.

Başarı bazı koşullara bağlıdır. Tedbir almak ve uymak başarının garantisidir.

Tedbirlere uyulmasaydı bulunduğumuz noktaya gelmemiz söz konusu olamazdı.

Yaşama alanımız genişliyor ama aynı tedbirleri geniş alanda uygulamaya geçiyoruz.

Sosyal hayat için kontrolü elimize alıyoruz.

Her mücadelenin mutlaka bir ödülü vardır. Tüm dünyanın model almaya çalıştığı başarının sahipleri olarak, 83 milyon bu başarının ödülünü almayı hak ediyor.

Başlayan yeni dönem tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Kısmen özgürleşmedir. Yeni dönem tedbirlerle özlemlerin sentezidir.

2. DÖNEMİN İSMİ: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT

Hassas davranmazsak serbestlik yeni mecburiyetlere yol açar. Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı 2. dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Salgın yeni ölümlerle ilk başarıları adeta sıfırladı.

2. dönemdeki hedefimiz hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmak ve hayatı yeniden düzenlemektir.

Yeni döneme isim vermeyi uygun görüyoruz. İsim bize mücadelemiz için fikir verecektir. Bu isim 'Kontrollü Sosyal Hayat'tır.

Bu dönemde uygulanacak 2 kural var. Birincisi dışarı çıkacaksak maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız.

Sosyal mesafeyi ayarlayamazsak maske işe yaramayacaktır.

"TOPLU MEKANLARDA DÜZENLİ TARAMALAR YAPACAĞIZ"

Tüm insanlık salgına karşı zorunlu olarak benzer yaşamaktadır. Biz yeni hayata öncülük edebiliriz.

Test kapasitemizi artıracağız. Filyasyonu her vakada titizlikle uygulayacağız.

Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız.

Eskisinden daha fazla dikkatli olacağız.

Hedefimiz yeni hasta sayısının, yeni vefat sayısının sıfır olduğu bir tablo. Hedefimiz; başarıda istikrar, riske karşı tam kontrol, net sonuç.