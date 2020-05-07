Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis eşliğinde Kırşehir yurduna getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra yurtlarda tek kişilik odalara yerleştirildi. Gözetim altına alınanlardan Orhan Gayretli, hem uçakta hem de Türkiye’ye indikleri andan itibaren güzel bir ilgi ile karşılandıklarını söyledi. Arjantin’de mahsur kalan 33 Türk vatandaşı da THY uçağı ile Ankara’ya getirildi. Yolculardan İsmail Tan Sander “Birçok ülkenin vatandaşı elçiliklerinden hiçbir yardım alamazken, bana iki tane şoförle araç temin eden Türkiye Cumhuriyeti’ne çok teşekkür ediyorum, gerçekten ülkemle gurur duydum” şeklinde konuştu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri dâhilinde Hollanda’dan Denizli’ye getirilen ve 14 gün karantinada kalan 349 Türk vatandaşı evlerine gönderilmeye başlandı. Cemal Uçurum “On dört gün kaldık. Çok memnunduk. Her şey güzel oldu. Vatanımıza milletimize teşekkür ediyoruz” dedi.

FENERBAHÇELİ BERKE ÖZER: SPOR ALETLERİ BİLE SAĞLADILAR

Belçika’dan getirilen ve Covid-19 tedbirleri çerçevesinde Gümüşhane’deki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 245 Türk tahliye edildi. Karantina süreci sona erenler arasında bulunan Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer, yurdun bahçesine çam ağacı dikti. Yetkililere teşekkür eden Özer “Sağ olsunlar, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgiler yardımcı oldular. Spor aletleri bile sağladılar. Şimdi de sağlıklı bir şekilde çıktık.” diye konuştu.

DÜNYANIN YARISINDAN YARDIM TALEBİ GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, dünyadaki mevcut 208 ülkeden 128’inin Türkiye’den tıbbi malzeme talebinde bulunduğunu, yaklaşık yarısının talebini karşıladıklarını söyledi. Çavuşoğlu, son olarak dün akşam Paraguay’ın yardım talebini nasıl karşılayabileceklerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini aktardı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “Dünyadaki ülkelerin üçte ikisi, Türkiye’den tıbbi malzeme talebinde bulundu. Dolayısıyla bu tür yapılacak yardımlar gelecekte Türkiye’nin güvenilir kaynak olarak da bir marka olmasını da sağlayacaktır. Çünkü korona sonrası global sistem değişiyor, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerde temel meselelerin sürdüğüne işaret ederek “ABD ile FETÖ sorunu devam ediyor, aynı şekilde Suriye’de YPG ile ABD’nin angajmanı devam ediyor. ABD’nin de S-400’ü almamamız, aldıktan sonra da aktive etmememiz yönünde talepleri var” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki sıcak diyaloğa dikkati çeken Çavuşoğlu “Ne karamsar olalım ne de ‘her şey bitti, ilişkiler güllük gülistanlık oldu’ diyelim. Yarın(bugün) da zaten (ABD Dışişleri Bakanı) Mike Pompeo ile telefonda bazı konuları ele alacağız. Bu diyaloğu devam ettireceğiz. İki tarafın da aynı samimiyet içerisinde olması lazım” ifadesini kullandı.